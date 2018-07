Le soluzioni di Wind per chiamare e navigare all’estero quest’estate. Le offerte di luglio

Offerte Wind Estero, le proposte dell’operatore per chi viaggia in estate

Una delle esigenze primarie di chi parte verso mete estere è trovare una soluzione per il traffico telefonico del proprio smartphone. Wind ha elaborato una serie di offerte per i propri clienti che quest’estate partiranno al di là dei confini nazionali. Ecco le promozioni di Wind minuti e internet per chi viaggia a luglio 2018.

La soluzione Travel Daily di Wind propone al costo di 6 euro al giorno 30 minuti di chiamate (15 in entrata e 15 in uscita, 30 messaggi e 100Gb di connessione dati. La promozione scade il 22 luglio 2018.

Come riportato dalla stessa Wind, la promozione è valida nei seguenti Paesi: Alaska (USA), Hawaii (USA), Isole Vergini Americane, Monaco, Svizzera, USA (esclusi tutti i Caraibi). Zona 2 – Albania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Brasile, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Costa Rica, Ecuador, Egitto, Filippine, Georgia, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Giappone, Kazakhstan, Kenia, Kyrgyzstan, Macao, Macedonia, Malesia, Marocco, Messico, Moldavia, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Qatar, Repubblica Domenicana, Russia, Serbia, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Sud Corea, Tailandia, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Turchia, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam.

Come attivare la promozione Travel Daily di Wind:

inviare un SMS al numero gratuito 4033 con il testo TRAVEL DAILY SI

chiamare il 155

entrare nell’area ‘Fai da Te’ e seguire le istruzioni della voce guida

In un Negozio Wind

A pagina 2 l’offerta settimanale per chi viaggia all’estero l’estate 2018. […]