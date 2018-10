Wind rilancia la sfida a TIM, Vodafone, Iliad e operatori virtuali con un set di promozioni. Info, costi, dettagli e modalità di attivazione delle offerte

Offerte WIND, le promozioni di ottobre 2018 per cambio operatore e nuove attivazioni | Info dettagli, costi e scadenze

Wind ripropone la sfida ai competitor, Iliad su tutti, e rilancia una campagna promozionale decisamente interessante, inaugurata lo scorso 24 settembre e valida, salvo diverse indicazioni, fino al 21 ottobre 2018.

Wind All Inclusive, Wind All Inclusive Young, Wind Noi Tutti Unlimited, Wind Call Your Country Super, Call Your Country Premium e Wind Smart Pack 30 Giga sono le soluzioni poposte in questo articolo, dedicate a diversi profili di cliente e con un’ampia gamma di scelta. Ecco i pacchetti nel dettaglio:

Wind All Inclusive costa 12 euro e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico internet a velocità 4G

Il costo di Wind All Inclusive è di 10 euro al mese in caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Wind All Inclusive Young ha un costo di 9 euro al mese ed è rivolta agli under 30, con addebito su credito residuo. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico internet a velocità 4G

In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, il costo di Wind All Inclusive Young resta invariato, ma i Giga disponibili salgono a 30, anziché 20.

Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young prevedono un costo di attivazione di 3 euro (anziché 19) per SIM mantenute attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è previsto l’addebito della quota di differenza, rispettivamente, di 16 euro e di 27 euro su credito residuo.

Nella seconda le altre offerte Wind […]