Offerte WIND luglio 2018, arriva All Inclusive Special 5: tanti minuti, Giga ed sms a soli 5 euro | Ecco come attivarla

Offerte WIND, All Inclusive Spelcial 5 – L’offerta All Inclusive Spelcial 5 è compatibile con l’opzione Porta i Tuoi Amici e, dunque, di conseguenza, favorendo l’iscrizione di un nuovo utente con il proprio codice personale, si avrà diritto a ricevere 10 Giga gratuiti al mese a tempo indeterminato.

Quindi, ricapitolando, All Inclusive Special 5 potrebbe garantire ai clienti 40 GB di internet in 4G a soli 5 euro al mese. Va però ricordato ancora una volta come questa promozione sia attivabile solo ed esclusivamente attraverso la ricezione dell’sms informativo.