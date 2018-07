Ecco la migliore offerta Wind per l’estate per il vostro smartphone e come fare per richiedere l’attivazione.

Offerte WIND luglio 2018, la promo All Inclusive Special 5: a soli 5 euro, tanti Giga, minuti e sms, come attivarla

Sta già riscuotendo un grande successo l’offerta WIND per il mobile riservata solo ad alcuni ex clienti. L’offerta selezionata si chiama ‘All Inclusive Spelcial 5’ e viene proposta con la versione SMS winback ad un prezzo sbalorditivo: solamente 5 euro al mese. Nel pacchetto sono inclusi i seguenti servizi:

1000 minuti di chiamate verso tutti

30GB di traffico dati ad alta velocità

100 SMS da inviare a piacimento.

Non c’è dubbio che la prima cosa che risalta agli occhi degli utenti è il prezzo davvero conveniente, con i clienti che potranno sottoscrivere un abbonamento a tempo indeterminato. L’attivazione potrà essere richiesta anche con la portabilità del numero oppure può essere attivata in una nuova SIM ricaricabile. Nel caso si attivi una nuova sim occorrerà pagare anche 10 euro. Nella pagina successiva potrete leggere ulteriori dettagli sulla promo All Inclusive Spelcial 5 […].