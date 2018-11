Offerte Wind novembre 2018: ecco le ‘nuove’ operator attack: sfida a Iliad e operatori virtuali

Wind rilancia la versione più conveniente delle promozioni Smart Special 5, Smart Special 50 e Smart Online Edition. Tutti i dettagli per chi cambia da Iliad, TIM e Vodafone

Wind non vuole essere da meno alla concorrenza e lancia il nuovo pacchetto di promozioni, con cui la compagnia sfida apertamente Iliad e gli operatori virtuali, ma anche TIM e Vodafone. La compagnia francese ha esordito sul mercato italiano a fine maggio scorso, proponendosi da subito al grande pubblico tramite una serie di offerte All Inclusive senza precedente. Ora Wind prova a restituire il favore, proponendo una soluzione ad hoc per i clienti Iliad. Occasioni interessanti anche per i clienti del mercato virtuale, TIM e Vodafone.

ILIAD: LE DUE PROMOZIONI ATTIVE ORA

Dal 16 novembre 2018, la compagnia arancione ha deciso di rimodulare tre offerte già note, ora riproposte con un canone mensile più conveniente rispetto al passato. Le tre soluzioni operator attack sono: Smart Special 5, Smart Special 50 e Smart Online Edition, promozioni dedicate, in modalità differente, a chi acquista una nuova SIM Wind, con portabilità del proprio numero da altro operatore. Le offerte possono essere attivate in negozio. Scopriamole nel dettaglio.

Smart Special 5

L’offerta ha un costo di 5 euro al mese e può essere attivata solo da chi effettua la portabilità del numero da operatore virtuale. La soluzione comprende nel bundle:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Smart Special 5o

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese e può essere selezionata dagli utenti ora in Iliad. Il canone della promo comprende: