Offerte Wind Operator Attack: le promo Smart Special 50, Special 8 e Special 5 per la portabilità | Info e costi

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro al mese per pagamento su credito residuo e di 10 euro al mese per pagamenti tramite carta di credito o domiciliazione bancaria postale SEPE SFF. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive Young è la soluzione rivolta a tutti i clienti Wind Under 30. La promozione ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Con addebito su Conto Corrente o carta di credito, Wind All’Inclusive Young costa 9 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione delle offerte Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young è in promozione di 3 euro, anziché 19 euro per i nuovi clienti che manterranno la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario, è previsto l’addebito dei 16 euro restanti. Per addebito su Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale, il costo di attivazione è di 3 euro, anziché 30, per SIM attive almeno 24 mesi. In caso contrario, ci sarà un addebito di 27 euro. Per tutti coloro che sono già clienti Wind, il costo di attivazione è di 19 euro.