Wind ha al momento attive tre soluzioni per chi effettua la portabilità. Wind Smart 40 si rivolge invece a chiunque. Tutte le info sulle promozioni

Offerte Wind ottobre 2018: le operator attack e la promo Smart 40 attivabili ora: tutti i dettagli e i costi

Wind ha tutte le intenzioni di riconquistare parte dei clienti persi negli ultimi mesi, a causa soprattutto dell’impetuosa ascesa di Iliad sul mercato italiano. Per riuscirci, il gestore arancione ha lanciato una serie di soluzioni operator attack, destinate, in modulazioni differenti, agli utenti ora abbonati con le altre compagnie.

Wind Smart Special 5 è riservata ai clienti che provengono da alcuni operatori virtuali. La promo ha un costo di 5 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro anziché 20 euro, ma ad una condizione: vale a dire che il cliente mantenga la SIM attiva per almeno 24 mesi. Al costo di attivazione, inoltre, va aggiunto quello per l’acquisto di una nuova SIM (10 euro).

Wind Smart Special 50 si rivolge a tutti i clienti che provengono da Iliad, ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro.

Wind Smart Special 8 è rivolta ai clienti che provengono da TIM. La soluzione ha un costo di 8 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Il costo di attivazione è di 10 euro, più altri 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro al mese per pagamento su credito residuo e di 10 euro al mese per pagamenti tramite carta di credito o domiciliazione bancaria postale SEPE SFF. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Wind All Inclusive Young è la soluzione rivolta a tutti i clienti Wind Under 30. La promozione ha un costo di 9 euro al mese con addebito su credito residuo e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Con addebito su Conto Corrente o carta di credito, Wind All’Inclusive Young costa 9 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 SMS

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Le offerte Wind All Inclusive e Wind All Inclusive Young sono proposte in promozione a 3 euro, anziché 19 euro, per SIM attive almeno 24 mesi. In caso contrario, è previsto l’addebito dei restanti 16 euro. Per addebito su Carta di Credito o domiciliazione bancaria postale, il costo di attivazione è di 3 euro, anziché 30, per SIM attive almeno 24 mesi. In caso contrario, ci sarà un addebito di 27 euro. Per tutti coloro che sono già clienti Wind, il costo di attivazione è di 19 euro.

