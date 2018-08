Offerte Wind per ex clienti: le promozioni in scadenza il 29 agosto | Info costi e dettagli

Wind promuove fino al 29 agosto 2018 le offerte winback per ex clienti passati a TIM, Vodafone, Iliad e operatori virtuali. Ecco tutti i pacchetti ancora attivi

Wind ha confermato fino al 29 agosto 2018 le offerte winback riservate agli ex clienti dell’operatore arancione e di 3 Italia che hanno effettuato la portabilità verso un’altra compagnia. Ultime ore, dunque, per approfittare delle promozioni, destinate esclusivamente agli utenti che ricevono l’SMS commerciale e soltanto sul numero destinatario. Il messaggio è inviato solo agli ex clienti che hanno rilasciato l’autorizzazione all’invio di comunicazioni pubblicitarie e solo. Ecco nel dettaglio le offerte Wind prossime alla scadenza.

Wind Noi Tutti 5 – La promozione ha un costo di 5 euro al mese, più 5 euro di costi di attivazione, e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro per SIM attive fino a 24 mesi. Sono previsti ulteriori 10 euro di addebito in caso di recesso anticipato. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta costa 5 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione per SIM attive per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato è previsto un addebito di 10 euro. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

*L’offerta è disponibile anche in versione ‘Operator attack’ se si proviene da qualsiasi operatore virtuale, ad eccezione di PosteMobile.

Wind Smart 7 Easy 30 – L’offerta ha un costo di 7 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro, più altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per 24 mesi. La promozione comprende:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G

