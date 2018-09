Wind conferma le offerte winback All Inlusive Special 7 e All Inclusive Special 8, disponibili per ex clienti contattati telefonicamente. Tutti i dettagl sulle promozioni.

Offerte Wind per ex clienti, soluzioni in teleselling a meno di 10 euro al mese | Costi e dettagli promozioni Special

LEGGI ANCHE: HO. MOBILE, RINVIATA USCITA NUOVA PROMOZIONE, ANCORA ATTIVABILE LA NUOVA

Wind conferma anche per i prossimi giorni – e fino a nuove comunicazioni, la validità delle due promozioni winback All Inclusive Special 7 e All Inclusive Special 8, rivolte agli ex clienti Wind e 3 Italia passati ad altri operatori. Le promozioni sono attivabili solo previo contatto telefonico, che il servizio 155 propone ad ex clienti del gruppo che, prima di abbandonare la compagnia, hanno rilasciato l’autorizzazione per il trattamento dei dati a fini commerciali.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI PROMOZIONI TIM, VODAFONE, WIND E 3 ATTIVE ORA

I due pacchetti prevedono un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM e nessun costo di attivazione per SIM mantenute attive per almeno 24 mesi; in caso di recesso anticipato è previsto un ulteriore addebito di 10 euro su credito residuo. Scopriamo le due promozioni nel dettaglio.

Wind All Inclusive Special 7 ha un costo mensile di 7 euro al mese e comprende:

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

500 SMS

30 GB di connessione dati a velocità 4G

A Pagina 2 i dettagli sulla Wind All Inclusive Special 8. […]