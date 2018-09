Wind rilancia un set di promozioni winback a partire da 5 euro. Offerte per clienti TIM, Vodafone, Iliad e operatori virtuali

Offerte Wind settembre 2018, 3 super-promozioni per ex clienti via SMS | Info costi e dettagli

Wind prosegue le proprie campagne di acquisizione di nuovi clienti e lo fa tramite un nuovo set di promozioni winback, ovvero proposte commerciali per ex clienti passati ad altri operatori. In particolare, la compagnia arancione ha al momento attive – e fino a prossima comunicazione – tre offerte promosse tramite SMS commerciale. Il messaggio è inviato esclusivamente a ex clienti Wind e 3 Italia passati ad altra azienda e che hanno acconsentito al rilascio dei dati per la ricezione di offerte. Le soluzini winback sono attivabili solo dal destinatario del messaggio.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DEL MOMENTO DI TIM, VODAFONE, WIND E 3

Scopriamo nel dettagli le nuove promozioni e i relativi costi.

Wind Smart Special 5

Offerta proposta al costo di 5 euro al mese più 10 euro di attivazione. La soluzione è riservata a ex clienti Wind e 3 Italia che hanno effettuato la potabilità verso operatori virtuali (a esclusione di PosteMobile e Ho. Mobile). L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati a velocità 4G

Wind Smart Special 7 Easy 30

L’offerta un costo di 7 euro al mese più 5 euro di attivazione (anziché 15), è attivabile da chiunque riceva l’SMS di winback (e solo sul numero destinatario del messaggio) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 GB di connessione dati a velocità 4G

Nella seconda pagina i dettali sulle offerte Wind Smart Special 7 – 8 – 10. […]