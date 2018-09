Offerte Wind settembre 2018, il set di winback per ex clienti: minuti e giga da 5 euro al mese | Info e costi

Per le offerte Wind Smart Special 5 e Wind Smart Special 5 Limited Edition, il costo di attivazione previsto è di 10 euro anziché 20 euro per SIM attive almeno 24 mesi; Wind Smart Special 7 ha un costo di attivazione di 5 euro invece di 10, sempre con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato è previsto un addebito di 10 euro su credito residuo. Per attivare l’offerta è sufficiente recarsi in negozio e mostrare l’SMS ricevuto.