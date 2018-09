Wind-3 sospende le offerte dei due operatori promosse in negozio. Ecco le promozioni dell’operatore arancione valide ora e attivabili su internet. Costi e dettagli

Offerte Wind settembre 2018, promozioni attivabili solo online | Wind-3 blocca le operator attack in negozio

Wind-3 ha deciso, a sorpresa, di sospendere in blocco tutte le offerte operator attack gestite dai due operatori tramite negozi ufficiali. Fino a nuova comunicazione, le compagnie manterranno attive soltanto le promozioni winback trmite SMS commerciale e quelle attivabili in modalità online.

Per ciò che riguarda Wind, vengono sospese le soluzioni disponibili tramite store autorizzati, i quali continueranno a proporre i pacchetti standard e quelli sviluppati su base regionale. 3 Italia dice arrivederci a Operator Attack, Play 30 Special e Play 30 Unlimited, che restano disponibili solo in versione winback.

Wind conferma la validità dell’offerta Smart Online Edition. L’offerta costa 9 euro al mese, più 10 euro per l’acquisto della nuova SIM e include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 GB di connessione internet a velocità 4G

Attiva anche la soluzione Smart Top 40. La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese, cui vanno aggiunti 10 euro di attivazione, applicati sia per nuovi numeri e sia per la portabilità. In caso di recesso antecedente ai 24 mesi è previsto un ulteriore addebito di 10 euro sul credito residuo. Sono previsti ulteriori 10 euro di spesa per l’acquisto della nuova SIM, che comprende 0,01 euro di traffico telefonico. Il pacchetto comprende:

