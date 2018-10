Wind lancia la gamma di soluzione Smart Special per chi effettua la portabilità al gestore arancione da TIM, Vodafone, Iliad e operatori virtuali. Soluzioni solo online

Offerte Wind Smart Special, la linea di promo online per chi cambia operatore | Dettagli e costi

Wind prosegue la propria faraonica campagna di promozioni mirate a convincere i clienti degli altri operatori a passare al gestore arancione. Oltre al set di promozioni All Inclusive e Smart, dallo scorso 1° ottobre, l’azienda ha lanciato sul mercato una nuova linea di offerte operator attack, attivabili solo in modalità online, appartenenti al set di soluzioni Smart Special. Le promo in questione sono: Wind Smart Special 5, Wind Smart Special 8, Wind Smart Top 40 e Wind Smart OnLine Edition. Eccole nel dettaglio:

Wind Smart Special 5 ha un costo di 5 euro al mese. La promo è attivabile, salvo nuove comunicazioni, anche presso negozi fisici se si proviene da operatori virtuali (escluso PosteMobile). Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 giga di connessione dati in velocità 4G

Wind Smart Special 8 ha un costo di 8 euro al mese. La promo è attivabile, salvo nuove comunicazioni, anche presso negozi fisici se si proviene da TIM. Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 giga di connessione dati in velocità 4G

In entrambi i casi, il costo di attivazione è di 10 euro, invece di 20 euro, per SIM mantenute attive almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, i restanti 10 euro saranno addebitati su credito residuo. Inoltre, è previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Entrambe le promo sono associabili alla soluzione ‘Porta i tuoi Amici’, che dà diritto a 10 Gb gratuiti inseriti nel bundle.

