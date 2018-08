Scadono il 25/08 le promozioni per ex clienti Wind che scelgono di tornare. Info costi e dettagli delle offerte di ritorno. Continua la sfida a Iliad e agli altri operatori

Offerte Wind, winback attivabili fino al 25 agosto 2018 | Info costi e dettagli promozioni

Wind risponde a fuoco della concorrenza e conferma fino al 25 agosto 2018 (salvo nuove comunicazioni) il pacchetto di soluzioni operator attack della campagna ‘Torna a Wind’. L’operatore arancione sta inviando SMS commerciali ai propri ex clienti per convincerli a tornare in Wind a condizioni particolarmente vantaggiose. Le soluzioni offerte sono attivabili esclusivamente sul numero che riceve il messaggio promozionale e prevedono un costo di attivazione d 10 euro, che include 0,01 euro di traffico telefonico. Ricordiamo che l’SMS di winback sono inviati esclusivamente agli ex clienti Wind che hanno rilasciato l’autorizzazione alla ricezione di messaggi commerciali.

Scopriamo nel dettaglio le offerte per ex clienti Wind valide fino al 25/08:

Noi Tutti 5 – L’offerta prevede un canone mensile di 5 euro + 5 euro di attivazione e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

Wind All Inclusive 5 – La promozione costa 5 euro al mese + 10 euro di attivazione di 10 euro e comprende:

1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

100 SMS verso tutti i numeri nazionali

30 Giga di traffico dati 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 – L’offerta ha un costo di 5 euro al mese + 10 euro di 10 euro (anziché di 20 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi dall’attivazione) e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati 2G/3G/4G

Wind Smart Special 5 Limited Edition – L’offerta costa 5 euro al mese + 0 euro per l’attivazione (anziché 10 euro se la SIM resta attiva per 24 mesi dall’attivazione) e comprende: