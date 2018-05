OnePlus 6, ecco la data di uscita ufficiale | Prezzo e caratteristiche

Rivelati i dettagli sull’uscita di OnePlus 6: sugli scaffali a partire da maggio. Tutti i dettagli su caratteristiche e costo in Italia

É tutto pronto per il lancio di OnePlus 6, l’ultima creatura dell’azienda di telefonia cinese. Lo smartphone in questione verrà presentato il 16 maggio 2018 a Londra e sarà sul mercato a partire dal 22 maggio (in prevendita il 21 in alcuni store selezionati d’Italia). Il tutto doveva risultare segreto ancora per qualche giorno, ma a causa di un errore di Amazon Germany (che ha pubblicato dettagli esclusivi sul telefono) le date sono venute alla luce.

Indiscrezioni online anche per quanto riguarda il prezzo di OnePlus 6: lo smartphone sarà disponibile in Europa e in Italia tra i 519 euro (modello 6GB+64GB) e i 569 euro (versione 6GB+128GB), per un costo dunque non bassissimo. Si vocifera anche di una versione “plus” con 8GB di Ram e 256 GB di memoria. Disponibili invece solo due colorazioni, Midnight Black con cover in vetro opaca e Mirror Black con cover in vetro lucida.

ONEPLUS 6, LE CARATTERISTICHE – Il nuovo OnePlus 6 dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), in 19:9 e notch nella parte alta. Lo smartphone sarebbe inoltre dotato di processore octa core Snapdragon 845, sistema operativo Oxygen OS 5.1 con Android 8.1 Oreo, doppia fotocamera posteriore con sensori da 20 e 16 MP, stabilizzazione ottica, modalità ritratto e registrazione video in slow motion. Presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali sul retro. Ottima e durevole anche la batteria: 3.300 mAh con possibilità di ricarica rapida Dash Charge.

