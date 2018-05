E’ stato presentato ufficialmente il nuovo Oneplus 6: ecco tutti i dettagli, il prezzo e le caratteristiche del nuovo top di gamma OnePlus.

OnePlus 6, uscita in Italia dello smartphone ‘economico’: prezzo e caratteristiche

Il lancio del nuovo OnePlus 6 era atteso da diverse settimane e non ha deluso le aspettative degli appassionati. Il nuovo top di gamma OnePlus infatti, si è rivelato uno smartphone veloce, potente, leggero e, soprattutto, è stato messo in commercio alla metà del prezzo rispetto agli altri top di gamma.

La prima caratteristica che balza all’occhio quando si ha la possibilità di avere tra le mani un OnePlus 6 è certamente il design interamente realizzato in vetro, per la precisione in Corning Gorilla Glass 5, sia nella parte anteriore che in quella posteriore del telefono. Le dimensioni sono le stesse del suo predecessore, con uno schermo full hd da 6,28 pollici. La caratteristica principale di questo smartphone però, è quella della potenza: OnePlus ha deciso di fargli compiere un salto di qualità decisivo rispetto al suo predecessore, dotandolo del processore più potente del mondo, con prestazioni aumentate del 30%. In fase di acquisto è possibile scegliere tra 6 e 8 GB di Ram e tra 64 e 128 GB di memoria. Non è prevista alcuna espansione di memoria.

La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e assicura – a detta di OnePlus – ben oltre una giornata di autonomia. A tutto questo inoltre, va aggiunta la versione alleggerita di Android 8.1, con dei risultati ben visibili che portano OnePlus6 ad essere uno smartphone potente, ma allo stesso tempo veloce in tutte le sue funzioni.

Chi oggi acquista sul mercato uno smartphone di fascia alta, si aspetta di poter contare su una fotocamera di alta qualità. In tal senso, OnePlus è venuta incontro a questa esigenza, posizionando sul retro del cellulare una dual camera da 16+20 megapixel, con quella principale che può contare su un sensore del 19% più grande rispetto a quello del modello 5T. Davanti invece, si trova una camera da 16 megapixel, utile per fare videochiamate o selfie. [….]