Quando avverrà in Italia il cambio orario in Italia? Informazioni sul passaggio dall’ora legale all’ora solare 2018

Ora solare 2018: quando e come si cambia orario, lancette avanti o indietro?

L’ora solare 2018 entrerà in vigore domenica 28 ottobre, dopo 7 mesi in cui abbiamo goduto dell’ora legale. Le ragioni di questo cambio sono essenzialmente due: da un lato questa misura consente importanti risparmi energetici, poiché le attività si concentrano durante le ore di luce solare, riducendo l’uso dell’illuminazione artificiale; dall’altro i cittadini possono beneficiare di un maggior numero di ore di luce solare di mattina. L’ora solare 2018 quindi sta per riaffacciarsi nelle vite di noi tutti. Per qualcuno spostare le lancette un’ora indietro può addirittura diventare un dilemma non ricordando se portare l’orologio un’ora avanti o indietro. Ecco come effettuare il cambio ora. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre si dovranno spostare le classiche lancette d’orologio, portandole dalle ore 03:00 alle ore 02:00. L’ora solare 2018 ci terrà compagnia fino al 31 marzo del 2018. Ci sono effetti collaterali dovuti al cambio d’ora? […]