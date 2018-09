Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2018: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’Oroscopo Paolo Fox (21 settembre 2018) per i segni Gemelli e Cancro:

GEMELLI: Senti un forte desiderio di vivere qualche trasgressione, ma le storie che nascono in questo momento sono davvero importanti? Quelli che trasgrediscono, che sono in cerca di un incontro diverso dal solito, sono molto insicuri e forse pensano a un tradimento più che altro come a una forma di liberazione. Altri, più morigerati tranquilli, evitano questo genere di pensieri, ma non bisogna tornare nel mondo dei ricordi. Leggi le caratteristiche di questo segno.

CANCRO: Per te non è mai facile dimenticare il passato, per diversi motivi: primo perché questo segno è molto legato a ciò che è stato; inoltre sei un segno d’acqua e l’acqua, ingloba, sedimenta, ma difficilmente espelle. Dunque, se questi sedimenti diventano ansie, si muovono internamente e possono anche tornare a galla pensieri legati al passato o controversie ancora irrisolte. In generale, in amore e nel lavoro dovrai vivere con attenzione i prossimi tre mesi. Leggi le caratteristiche di questo segno.

