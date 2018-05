Pericolo ambientale: foresta amazzonica brasiliana minacciata. Vediamo il perché. Dati preoccupanti

Pericolo ambientale: foresta amazzonica brasiliana minacciata. Vediamo il perché. – In Amazzonia continua ad esserci molta apprensione per la foresta che nel tempo sembra ridursi sempre più. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science Advanced ha affermato che se fosse distrutto più del 20 per cento della sua superficie nell’area brasiliana, la foresta potrebbe perdere le sue caratteristiche in maniera irreversibile; inoltre lo studio spiega ancora meglio le problematiche che affliggono questo meraviglioso posto. Proprio qualche settimana fa si è tenuto un congresso che ha stabilito delle regole da seguire in caso di deforestazione, per limitare almeno parzialmente questa problematica. Gli ambientalisti ritengono che la nuova legge forestale renderà più accettabile la deforestazione stessa. […]