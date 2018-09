Pes 2019, brutta notizia per gli appassionati del videogioco e i tifosi della Juventus. Ecco cosa succede

Pes 2019, la Juventus si chiamerà PM Black White: ecco perchè

Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Bonucci, Pjanic. Tutti riuniti nella squadra PM Black White. Uno scherzo? Una bufala? Nient’affatto. PM Black White è il nome che la Juventus ha nel videogioco Pes 2019 (uscito il 28 agosto scorso). Avete capito bene, la Juventus, la squadra più titolata d’Italia e, dopo l’acquisto di CR7, tra le favorite per la conquista della prossima Champions League. Ma non sorprendetevi: è già il terzo anno consecutivo che questo accade. Che cosa è successo dunque per far sì che la Juve sia l’unica squadra di Serie A a non avere il suo nome ufficiale nel videogame di calcio tra i più usati al mondo?

La Juventus non concede la propria licenza alla Konami, azienda produttrice di PES, addirittura dal 2015 (cosa che invece non accade con la EA Sport, che produce FIFA). Cristiano Ronaldo tra l’altro è testimonial di FIFA 19, lo storico competitor di PES e il videogioco che evita il monopolio di Pro Evolution Soccer nel mondo del calcio virtuale. Il che sicuramente ha influito ancor di più nella decisione, ormai consueta, dei bianconeri di concedere l’esclusiva a FIFA anche per la stagione 2018/19. Dunque niente nome ufficiale, niente logo ufficiale, niente Allianz Stadium di Torino e probabilmente anche niente volti originali dei calciatori bianconeri (ottenibili con il file opzioni). La Juventus tra l’altro è in buona compagnia: neppure Bayern Monaco, tutta la Liga (tranne il Barcellona) e la Premier League avranno nomi di squadre e loghi ufficiali…

