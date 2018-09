Essity Italy S.p.A., ha indetto un concorso denominato “Premiati con Tempo”

“Premiati con Tempo”: il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 o gift card Valassis – Con Tempo puoi vincere subito con instant win la gift card da 50€ in palio ogni giorno o lo smartphone Huawei P20 in palio ogni settimana. Scopri come partecipare al concorso a premi denominato “Premiati con Tempo“. Per partecipare basta acquistare con unico scontrino 3 prodotti Tempo a scelta e conserva lo scontrino. Quindi, entro 7 giorni dall’acquisto, collegati alla pagina dell’iniziativa, iscriviti e registra il tuo scontrino.

Lo smartphone Huawei P20, dual sim, possiede sistema operativo Android Oreo 8.1 con interfaccia grafica personalizzata Emui 8.1, processore Kirin 970 AR Octa Core, display full view da 5.8’’ TFT FULLHD+ con notch minimo, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna non espandibile, batteria al Litio da 3400 mAh con tecnologia sicura di ricarica veloce SuperCharge, connettività 4G, wifi a/c, e Bluetooth 4.2.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, esso è dotato di una doppia fotocamera Leica posteriore con Flash LED da 20 Megapixel + 12 Megapixel con possibilità di registrare video in 4K e di una fotocamera frontale da 24 Megapixel.