Wind e Tre hanno cominciato a rimborsare ai propri clienti in seguito alla decisione di aumentare le tariffe dell’8.3% e non dell’8.6%

Rimborsi Wind Tre Aprile 2018: le ultime novità – Novità in arrivo per l’utenza telefonica per quanto riguarda i rimborsi Wind Tre. Da qualche giorno stanno già arrivando degli sms da parte delle due compagnie telefoniche nei quali vengono segnalate, anche agli utenti iPhone ed iPad, la restituzione di piccole cifre, a seguito di rimodulazioni pari all’8,3% e non più all’8,6% dopo il passaggio alla fatturazione mensile. Di seguito vi mostriamo il messaggio di testo che sta arrivando ai vari clienti Wind: “Gentile Cliente ti ricordiamo che le offerte si rinnovano su base mensile. Ti informiamo inoltre che, per le opzioni originariamente a 28gg, dal prossimo rinnovo la variazione del costo nominale passera’ dal +8,6%, precedentemente comunicato ed eventualmente già applicato, al +8,3% con conseguente diminuzione della spesa annuale. Ti abbiamo appena riaccreditato sul credito telefonico la differenza relativa al rinnovo precedente. Verifica l’accredito sull’App MyWind o sull’area clienti di wind.it”. Parliamo di cifre irrisorie, una variazione di prezzo di Wind e Tre che si aggira intorno allo 0,3%. Un modo per tenersi buona l’Antitrust,in attesa di ulteriore e probabili decisioni sulla fatturazione dei 28 giorni.[…]