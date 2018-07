Nuovi aumenti in arrivo sulle soluzioni Vodafone mobile. Rimodulazioni di 1,99 euro dal prossimo settembre, recesso gratuito e minuti illimitati

Rimodulazioni Vodafone, aumenti di 1,99 euro dal 3 settembre 2018 | Le offerte interessate del rincaro

Vodafone annuncia nuove rimodulazioni. Dopo la campagna di aumenti di qualche giorno fa, la compagnia britannica ha annunciato tramite un comunicato ufficiale nuovi rincari su diverse soluzioni di tariffazione mobile. Non esistono ancora informazioni ufficiali, ma pare che l’aumento, pari a 1,99 euro, interesserà in particolar modo i pacchetti Vodafone Special Minuti da 10, 20 e 30 gb.

LEGGI ANCHE: Offerte TIM luglio 2018, due nuove soluzioni Passa a TIM per la portabilità

Come specificato nel comunicato di Vodafone e confermato dagli SMS informativi già inviati a numerosi clienti, la rimodulazione sarà operativa a partire dalle fatturazioni emesse dal 3 settembre 2018. In compenso, l’aumento dei costi porterà in dote servizi più completi. In particolare, l’aumento includerà l’offerta minuti illimitati, per chiamare senza limiti in tutta Italia sia per numeri fissi che mobile, e il roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il nuovo pacchetto sarà attivo dal 3 agosto 2018 e, dunque, per il primo mese il servizio chiamate no limits sarà gratuito.

Vodafone specifica che gli utenti non potranno decidere se accettare o meno la rimodulazione, ma avranno solo facoltà di recedere dal servizio senza alcun costo aggiuntivo. A pagina 2 le informazioni su come attivare la procedura di recesso. […]