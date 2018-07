Rimodulazioni Wind, aumenti di 2,50€ da ottobre 2018 per fibra e ADSL

Wind aumenta le tariffe di linea fissa. Dal 5 ottobre 2018, rimodulazioni da 2,50 euro su offerte di linea fissa ADSL e fibra ottica

Wind ha annunciato una serie di rimodulazioni del canone mensile che comporterà un aumento di 2,50 euro su alcune offerte per la linea fissa. L’aumento interesserà sia soluzioni con navigazione tramite ADSL e sia la fibra ottica e sarà operativo a partire sulla tariffe emesse a partire dal 5 ottobre 2018. I clienti interessati dell’aumento riceveranno comunicazione tramite bolletta, numerosi clienti hanno già ricevuto il documento.

Ad oggi, non si conoscono ufficialmente le tariffe e i profili di clienti che riceveranno la modificazione del canone ma, secondo i rumors, l’aumento interesserebbe solo le promozioni attivate entro il mese di settembre del 2017, ovvero prima del cambio di marchio da Wind Infostrada a Wind Home (poi diventato Wind Fibra). Per ciò che riguarda gli abbonati alla fibra, pare che la rimodulazione non colpirà gli utenti che utilizzano l’architettura di rete FTTH, ma solo chi utilizza il supporto FTTC.

Secondo quanto comunicato dal sito MondoMobileWeb, le soluzioni internet interessate dell’aumento di 2,50 euro dovrebbero essere: Absolute ADSL e Absolute+ anche nelle versioni 20 Mega; Absolute Fibra e Absolute Fibra 30, 50, 100; All Inclusive, All inclusive Unlimited, All inclusive Fibra e All Inclusive Unlimited Fibra.

Gli utenti che riceveranno la notifica di aumento potranno recedere dal’offerta senza sostenere alcun costo entro il 4 ottobre 2018. A pagina 2, le istruzioni per recedere dal contratto Wind.