Samsung Galaxy Note 9, la casa coreana ha deciso di riservare delle agevolazioni sul prezzo solo per l’Italia

Samsung Galaxy Note 9, arrivano agevolazioni sul prezzo per l’Italia | Data uscita e caratteristiche

Lo scorso 9 agosto, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è stato finalmente presentato nel corso di un evento tenutosi all’interno del Barclays Center di New York. La nuova creatura della casa coreana sarà disponibile in Italia dal 24 agosto, nelle colorazioni Ocean Blue, MidnightBlack e Lavender Purple.

Finalmente si conoscono dettagli precisi anche in relazione al prezzo: il nuovo Samsung Galaxy Note 9, infatti, costerà 1029 euro nella sua versione da 128 GB, mentre addirittura 1279 euro per quella con 512 GB. Questa volta, però, tutti gli utenti italiani che hanno intenzione di acquistare il nuovo phablet targato Samsung, possono esultare: l’azienda coreana, infatti, ha voluto introdurre delle agevolazioni valide solo per l’Italia, attraverso la formula ‘Samsung Smart Rent’, disponibile sul sito Samsung.com.

Dunque, attraverso questa agevolazione, in Italia si potrà acquistare il nuovo smartphone con un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB), compresa la copertura contro danni e furto. Inoltre, grazie al programma di trade-in Samsung, l’azienda coreana valuterà fino a 600 euro un vecchio smartphone nel momento in cui si deciderà di procedere con l’acquisto del Samsung Galaxy Note 9.

Per ciò che concerne il design della nuova creatura della casa coreana, va evidenziato come sia molto simile a quello del Note8. Dal punto di vista tecnico, invece, il Samsung Galaxy Note 9 presenta un pannello da 6,4 pollici, mentre la risoluzione resta invariata con il classico form factor 18,5:9 e 2.960×1.440 pixel.

Il nuovo phablet di Samsung, inoltre, può contare su una dual cam rinnovata, con sensori da 12MPx, mentre, per quanto riguarda l’anteriore, ci sarà un sensore da 8 MPx. La vera novità di questa doppia fotocamera è rappresentata dalla possibilità di sfruttare le capacità della cosiddetta ‘Intelligenza Artificiale’ che consente di realizzare degli scatti di altissima qualità. Gli algoritmi, infatti, saranno in grado di riconoscere fino a 20 scene, regolando in automatico le impostazioni di ripresa in modo da ottenere il miglior risultato possibile.

La versione base della nuova creatura di Samsung disporrà di 6GB di RAM e 128GB di ROM, mentre quella più potente offrirà 8GB di RAM e 512GB di storage. Va sottolineato come in entrambi i casi la memoria per l’archiviazione sarà espandibile attraverso microSD (fino a 512GB) e sarà di tipo UFS 2.1.