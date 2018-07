Samsung Galaxy Note 9, arrivano direttamente dall’Indonesia conferme sul prezzo del nuovo phablet

Samsung Galaxy Note 9, arrivano conferme sul costo del nuovo phablet | Rumors uscita, prezzo e caratteristiche

Tutti coloro che stanno attendendo con ansia il lancio del nuovo Samsung Galaxy Note 9 dovranno pazientare poco più di una settimana: la nuova creatura della casa coreana, infatti, sarà presentata a New York il prossimo 9 agosto.

Quasi tutte le specifiche del nuovo phablet sono state ormai svelate, mentre resta un alone di mistero per quanto riguarda il prezzo. In tal senso, le ultime indiscrezioni arrivano dall’Indonesia, dove il Samsung Galaxy Note 9 è già disponibile per essere ordinato presso un rivenditore locale ed il suo prezzo viene indicato in 804 euro per il modello da 128 GB e 1040 euro per quello da 512 GB.

Sebbene si tratti di una promozione rivolta solo al mercato indonesiano, basta però per rendere l’idea di quanto potrebbe costare il nuovo top di gamma Samsung nel momento in cui arriverà sugli scaffali degli altri Paesi.

Soffermandosi invece sulle caratteristiche del nuovo Note 9, il suo design frontale non dovrebbe essere particolarmente diverso rispetto al Note 8, mentre per quanto riguarda il retro del phablet, ci saranno delle significative differenze: ci si attende, infatti, il posizionamento di una nuova dual cam con sensore delle impronte digitali. Dal punto di vista tecnico, invece, si parla di un pannello da 6,4 pollici, mentre la risoluzione dovrebbe restare invariata, con il classico form factor 18,5:9 e 2.960×1.440 pixel.

Per quanto riguarda le colorazioni – che non saranno subito disponibili su tutti i mercati – dovrebbero essere le seguenti: Midnight Black, Coral Blue (blu chiaro), Deep Sea Blue (blu scuro), Lilac Purple, Teddy Brown, Titanium Gray, Orchid Gray, Gold, col pennino debitamente abbinato.