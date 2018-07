Samsung Galaxy Note 9, arrivano novità sul costo del nuovo phablet | Rumors uscita, prezzo e caratteristiche

Samsung Galaxy Note 9, caratteristiche e colorazione – La nuova creatura di Samsung disporrà di 6GB di RAM, ma – stando alle ultime indiscrezioni – la casa coreana dovrebbe rendere disponibile sul mercato anche una variante con 8GB di RAM. Per quanto riguarda altre caratteristiche interessanti del Note 9, si deve necessariamente far riferimento alla memoria interna: il nuovo Samsung Galaxy Note 9 disporrà di tagli di memoria interna da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Quest’ultima versione, come scritto in precedenza, dovrebbe costare 1250 euro.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, il nuovo Note 9 di Samsung dovrebbe possedere una dual cam rinnovata con sensori da 12MPx mentre, per l’anteriore si parla di un sensore da 8 MPx. Significative novità saranno introdotte anche per ciò che concerne l’autonomia: la batteria, infatti, dovrebbe essere aumentata ad un valore di 4.000 mAh.

Quando si parla del nuovo prodotto della casa coreana poi, non si può non fare riferimento al pennino S Pen, al quale è stato aggiunto il supporto Bluetooth che metterà a disposizione nuove funzionalità davvero molto utili, soprattutto in relazione alla fruizione della musica in digitale e alla gestione di foto e video.

Tra le novità che riguardano il design, invece, si era parlato di due possibili nuove colorazioni, gialla e blu, che dovrebbero impreziosire la gamma di scelta a disposizione di chi vorrà acquistare il prossimo Note 9. Sembra, però, che non sia tutto: in questi giorni sul web stanno circolando foto che avrebbero quasi i crismi dell’ufficialità e che mostrano il nuovo phablet creato da Samsung in un’ulteriore veste: Lilac Purple, probabilmente simile a quella già integrata al design del Note 8.