Il nuovo Galaxy Note 9 è stato presentato al mondo, ma non è ancora disponibile in Italia: ecco quando arriverà e il prezzo. Un confronto con il Note 8

Samsung Galaxy Note 9, cosa cambia rispetto all’8 | Data uscita, prezzo e caratteristiche

Samsung Galaxy Note 9 è finalmente stato presentato al mondo, lo scorso 9 agosto presso il Barclays Center di New York, ma non è ancora disponibile in Italia, dove arriverà il 24 agosto prossimo. Sappiamo anche che costerà 1.029 euro nella sua versione da 128 GB, mentre addirittura 1.279 euro per quella con 512 GB e che sarà possibile contare su facilitazioni per l’acquisto. Abbiamo anche scoperto le caratteristiche del nuovo phablet di casa Samsung e appurato che, rispetto al Note 8, sono sostanziali le differenze sotto il profilo tecnico.

Nel dettaglio, dal punto di vista dei design, Samsung Galaxy Note 9 si presenta in una versione estremamente somigliante, che differisce solo per le dimensioni leggermente più grandi e il peso maggiore. Sulla scocca posteriore, la differenza sostanziale è rappresentata dal ricollocamento del sensore per le impronte digitali, posto in posizione centrale e più funzionale.

La vera differenza sta certamente nelle caratteristiche funzionali, lì Samsung ha decisamente compiuto un passo in avanti. La prima sostanziale differenza riguarda il processore, dato che il 9 monta un Exynos 9810 (lo stesso dei Galaxy S9 ed S9+), capace di raggiungere una velocità di clock massima di 2,7 GHz (contro i 2,3 GHz del predecessore) e modello di nuova generazione rispetto al Exynos 8895 utilizzato per l’8. Passi avanti notevoli anche per ciò che concerne la scheda grafica: la nuova Mali G72 MP18 ha ricevuto finora recensioni ampiamente positive, garantendo una resa altissima in termini di definizione.

Grande soddisfazione da parte degli utenti per ciò che concerne la RAM, considerando che, a differenza di quanto fatto con il Note 8, il nuovo device sarà disponibile nella duplice versione da 512 e da 128 GB.

Sotto il profilo delle prestazioni della fotocamera, la conferma della dual cam, introdotta con il Note 8, trova un’ulteriore evoluzione grazie all’innovativa apertura variabile, che assicura maggiori nitidezza e praticità, permettendo di realizzare scatti di maggiore qualità. I video hanno una risoluzione massima di 720p con 960 frame al secondo e, novità del nuovo modello, è in grado di riconoscere le scene, permettendo la produzione di video e foto più precisi. Sotto il profilo audio, i nuovi altoparlanti segnano un notevole passo in avanti rispetto al predecessore, grazie ai nuovi altoparlanti stereo (quelli dell’8 erano mono), certificati da Dolby Atmos.

A Pagina 2 un confronto tra le S-Pen e la batteria di Note 8 e Note 9. […]