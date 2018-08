Samsung Galaxy Note 9: ecco come e quando acquistare il nuovo phablet | Caratteristiche, uscita in Italia, prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy Note 9, arrivano direttamente dall’Indonesia conferme sul prezzo del nuovo phablet

Galaxy Note 9, rumors sul prezzo del nuovo phablet Samsung | Uscita e caratteristiche

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è stato presentato nel corso di un evento tenutosi all’interno del Barclays Center di New York. Si tratta chiaramente di un prodotto di fascia molto alta, un phablet che rappresenta una sintesi di tutte le caratteristiche migliori della serie Note, unito alle novità introdotte negli ultimi S9 e S9+.

Il design è davvero molto simile a quello del Note 8 ed anche i materiali sono identici, con due pannelli di vetro che proteggono fronte e retro, oltre alla presenza di una cornice in alluminio che si raccorda con il vetro frontale.

Dal punto di vista tecnico, invece, la nuova creatura della casa coreana presenta un pannello da 6,4 pollici, mentre la risoluzione resta invariata, con il classico form factor 18,5:9 e 2.960×1.440 pixel.

Passando al capitolo relativo alle fotocamere, va sottolineato come il nuovo Samsung Note 9 possa contare su una dual cam rinnovata, con sensori da 12MPx mentre, per quanto riguarda l’anteriore, ci sarà un sensore da 8 MPx. La vera novità di questa doppia fotocamera rappresentata dalla possibilità di sfruttare le capacità della cosiddetta ‘Intelligenza Artificiale’ per non sbagliare nemmeno uno scatto. Gli algoritmi, infatti, saranno in grado di riconoscere fino a 20 scene, regolando in automatico le impostazioni di ripresa in modo da ottenere il miglior risultato possibile.

Per il resto, la versione base della nuova creatura di Samsung disporrà di 6GB di RAM e 128GB di ROM, mentre quella più potente offrirà 8GB di RAM e 512GB di storage. Va ricordato come in entrambi i casi la memoria per l’archiviazione sarà espandibile attraverso microSD (fino a 512GB) e sarà di tipo UFS 2.1.

Vanno sottolineate poi le importanti novità introdotte per quanto riguarda l’autonomia: la batteria, infatti, è stata aumentata ad un valore di 4.000 mAh. In tal senso, considerando l’hardware praticamente identico a quello di S9+ e le buone prestazioni di quest’ultimo in termini di autonomia, i risultati dovrebbero essere garantiti.

Quando si parla del nuovo Samsung Galaxy Note 9 poi, non si può fare a meno di citare il pennino S Pen, al quale è stato aggiunto il supporto Bluetooth che metterà a disposizione nuove funzionalità davvero molto utili, soprattutto in relazione alla fruizione della musica in digitale e alla gestione di foto e video.