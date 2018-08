Galaxy Note 9 non è ancora disponibile sul mercato, ma Samsung ha già reso disponibile la prima patch di agosto 2018. Data uscita in Italia, prezzo e caratteristiche del nuovo phablet

Samsung Galaxy Note 9, già rilasciato primo aggiornamento del software | Data uscita in Italia, prezzo e caratteristiche

Samsung Galaxy Note 9, il nuovo gioiellino della casa asiatica, è stato presentato ufficialmente al mondo lo scorso 9 agosto, nel corso di un evento tenutosi al Barclays Center di New York. Il phablet, però, non è ancora arrivato sul mercato (è disponibile solo in alcuni paesi asiatici), dove giungerà il 24 agosto 2018 nelle sue due versioni:

Da 512 Gb di memoria a 1.279 euro

Da 128 Gb a 1.029 euro

Nonostante ciò, Samsung ha già reso disponibile il primo aggiornamento di agosto 2018 relativo all’ottimizzazione software per ciò che concerne la sicurezza. Le nuove patch sono inserite nel nuovo firmware in versione N960FXXU1ARH5 e includono, oltre a nuovi protocolli per la sicurezza, una nuova funzione per lo slow motion per la registrazione di video e altri perfezionamenti nel sistema operativo.

L’upgrade è già disponibile per i pochissimi che hanno potuto disporre in anteprima di Galaxy Note 9 nella sezione delle impostazioni e ha un peso di circa 270 Mb e non è da escludere che siano presenti ulteriori aggiornamenti di minor rilevanza. Per le prossime è previsto il rilascio di nuovi aggiornamenti, acquistabili e quindi scaricabili dai possessori del phablet.

