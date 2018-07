Samsung Galaxy Note 9: nuovo render del phablet in una nuova colorazione | Rumors caratteristiche e prezzo

Il Galaxy Note 9 in arrivo il 9 agosto in una nuova colorazione violetto. Data uscita, prezzo e caratteristiche del nuovo modello Samsung

Ci siamo quasi: il 9 agosto 2018, Samsung Galaxy Note 9 farà il suo esordio ufficiale a New York. Sono fresche di pochi giorni le prime immagini semi-ufficiali diffuse nel web sul rendering del nuovo phablet della casa coreana, che hanno confermato i rumors delle settimane precedenti. Samsung Galaxy Note 9 avrà una facciata anteriore del tutto simile a quella del suo precedessore, da cui si differenzia solo per la grandezza maggiore del logo. Diverse variazioni invece per ciò che concerne il lato posteriore, con la nuova dual cam a occupare maggior spazio che slitta immediatamente al di sopra del touch per il riconoscimento facciale.

Tra le interessanti novità di design, si era parlato di due possibili nuove colorazioni, gialla e blu, che dovrebbero impreziosire la gamma di scelta a disposizione degli acquirenti del prossimo Note 9. Pare, però, che non sia tutto: nuove foto, rilanciate sul web e che avrebbero quasi i crismi dell’ufficialità, mostrano il phablet top di gamma di Samsung in un’ulteriore veste, Lilac Purple, che si preannuncia simile a quella già integrata al design del Note 8. Si tratta di una fantasia destinata a spaccare in due il mondo degli androidiani, tra appassionati per la linea fuori dagli schemi promossa dal marchio asiatico e inevitabili detrattori, amanti del gusto classico.

Si attendono ulteriori conferme in merito al prezzo d’acquisto del nuovo Samsung Galaxy Note 9: le ultime indiscrezioni suggeriscono però che dovrebbe costare intorno 1.079 euro, un costo maggiore rispetto a quello dell’8. […]