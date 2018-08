Il phablet di casa Samsung è resistente in quasi tutte le sue componenti. Esposte solo le fasce latrali e la S-Pen. Il riepilogo dei test

Samsung Galaxy Note 9 supera (brillantemente) i test di resistenza | Caratteristiche, data uscita in Italia e prezzo

Samsung Galaxy Note 9 è stato finalmente lanciato sul mercato, lo scorso 9 agosto 2018, a New York. Per vederlo in Italia, però, occorrerà attendere il prossimo 24 agosto, quando verrà messo in commercio in tutta Europa in due versioni da 128 GB e da 512 GB.

Le prime recensioni sul phablet sono state decisamente positive, ed ora giunge anche il primo test di resistenza, in cui il device ha raccolto un’altra ovazione. A effettuare il tes è stato lo youtuber Zack del canale YerryRigEverything, che ha messo in luce come il Note 9 sia un dispositivo di assoluta affidabilitàin (quasi) ogni sua componente.

Lo scratch test, la verifica della resistenza ai graffi, ha dato esito standard: ormai pressoché tutti gli smartphone resistono fino al livello 6 della scala di Mohs prima di graffiarsi e anche il phablet coreano ha dato medesimo risultato. La capsula auricolare presenta una griglia in metallo che ha dato ottime risposte e non viene rimossa neanche forzandola con l’uso delle mani. L’unico vero punto debole è rappresentato dai tasti laterali del device, poiché si rivelano, a sorpresa, removibili: ciò non significa che sussista il rischio di una loro rimozione accidentale, ma è sufficiente la lama di un comune taglierino per effettuare l’estrazione. Resistenza molto limitata anche per la S-Pen, costituita quasi interamente in plastica e semplice da spezzare con la forza delle mani.

In generale, Samsung Galaxy Note 9 è composto quasi interamente in vetro, fatta eccezione per il profilo, protetto dal metallo. Unico punto esposto risulta essere il lettore delle impronte, protetto solo da plastica e a rischio graffio. Burn Test (test con la fiamma) e bend test (test della piegatura) superati a pieni voti dal phableti, che non si lascia spezzare e non presenta alcun segno permanente del passaggio del fuoco.

A Pagina 2 le caratteristiche del Samsung Galaxy Note 9. […]