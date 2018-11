Samsung Galaxy S10, rumors sulle caratteristiche tecniche | Data di uscita

Samsung prova il salto di qualità rivoluzionario con il prossimo smartphone 2019: il Galaxy S10

Galaxy S10, le prime indiscrezioni sulle specifiche

Il prossimo smartphone top di gamma dell’azienda sudcoreana sarà il Galaxy S10. Sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni, nonostante manchi qualche mese alla data di uscita. Non possiamo non tenere conto dei rumors provenienti dal leaker Evan Blass, sempre molto attendibile in questo settore.

Il Galaxy S10 dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera, non è specificato il numero dei megapixel di ogni sensore e di conseguenza la loro apertura focale, ma i tre obiettivi sarebbero rispettivamente: standard, zoom e quadrangolare. Lo smartphone sarà dotato di sistema operativo Android Pie, interfaccia grafica personalizzata Samsung (One UI), un lettore di imrponte digitali posto sotto il display con tecnologia ad ultrasuoni. Lo schermo adottato potrebbe essere denominato Infiniti-O, in quanto privo di notch e bordi.