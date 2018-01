Indiscrezioni e rumors su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che verranno presentati ufficialmente a febbraio

Samsung Galaxy S9 e S9+, ecco la data ufficiale di presentazione | Rumors scheda tecnica, prezzo e uscita – Il Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà tra il 26 febbraio e il 1° marzo prossimi, sarà la sede dove verrà presentato il nuovo smartphone Galaxy S9. Il Galaxy S9 utilizzerà certamente il nuovo SoC di Samsung, Exynos 9810 e utilizzerà la seconda versione dell’assistente digitale Bixby. Koh non ha però svelato quando il Galaxy S9 verrà lanciato sul mercato e quante versioni sono previste. Considerate le caratteristiche del processore Exynos 9810 è lecito attendersi l’integrazione di un meccanismo per lo sblocco del dispositivo basato sul riconoscimento facciale, oltre a una serie di migliorie legate al display e allo storage interno. Ci sarà ancora il jack audio per le cuffie e un aggiornamento dal punto di vista dei processori: nel 2018 il grande cambiamento saranno i chip a 7 nanometri di grandezza (rispetto allo standard di adesso da 10 nm), che permetterà di guadagnare ulteriore spazio senza perdere nulla in termini di potenza. Poi dovrebbe esserci il salto verso la doppia fotocamera per l’S9+ “copiando” i dettagli tecnici del Note8 uscito un paio di mesi fa, e il passaggio ad una Ram da 6 Gb per quanto concerne la versione Plus, mentre sarebbero confermati il supporto alla ricarica wireless, la resistenza all’acqua e alla polvere e un lettore per le impronte digitali sul retro del dispositivo – non più accanto alla fotocamera, ma posizionato subito sotto.[…]