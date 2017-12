Ecco la certificazione ufficiale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Confermata la data di presentazione del 25 febbraio

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la certificazione ufficiale. Data presentazione – A breve potrebbe uscire la data di uscita ufficiale del Samsung Galaxy S9. Ad avvalorare questa possibilità è l’avvenuta certificazione degli smartphone con nome in codice SM-G960F (per S9) e SM-G965F (per S9+) effettuata ieri 27 dicembre e fa seguito ai primi test già eseguiti in Cina nel corso delle scorse settimane. La presentazione potrebbe avvenire ii 25 febbraio 2018, alle porte con il Mobile World Congress 2018 di Barcellona, che si apre il 26/02. E’ probabile che Samsung non voglia attendere molto per invadere il mercato con i nuovi top di gamma, per battere anche sul tempo la nutrita concorrenza. Sul mercato potremmo vedere i nuovi modelli del top di gamma Samsung, già ai primi di marzo, anticipatamente rispetto agli corsi anni. Il design del Galaxy S9 e S9 Plus, sarà simile al predecessore S8, Infinity Display con schermo in 18,5:9, probabilmente con bordi ancora più sottili, e con le dimensioni da 5,8 pollici per l’S9 e 6,2″ per l’S9 Plus.[…]