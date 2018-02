Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, data di uscita sul mercato. Prezzo e caratteristiche

Quando saranno in vendita il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ? Ecco l’Intelligent Scan

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la data di uscita sul mercato. Prezzo e caratteristiche – Manca poco alla presentazione Samsung Galaxy S9 e S9+: la data è stata ufficializzata il 25 febbraio alle ore 18:00 a Barcellona, in un evento che anticiperà il Mobile World Congress, che si terrà nella città catalana dal 26 febbraio al 01 marzo. Ma quando si potrà acquistare sul mercato? Per quanto riguarda il lancio sul mercato, sarà possibile preordinarlo già dal 1 marzo,e dal 16 marzo potrebbe già raggiungere i consumatori che lo hanno preordinato. Inoltre dovreste trovarlo da questa data anche negli store di elettronica. Intanto arrivano nuove conferme sul nuovo sistema di riconoscimento facciale che combinerà la scansione dell’iride con la mappatura del viso dell’utente registrato. Un sistema assolutamente rivoluzionario che garantirà una maggiore sicurezza in fatto di sblocco dei device.

L’Intelligent Scan sarà la risposta al Face ID di Apple. Si tratta di un tool per migliorare l’autenticazione senza grossi stravolgimenti dal punto di vista hardware. L’implementazione della sicurezza in mobilità si realizzerà grazie al mix tra due tecnologie esistenti: la fotocamera frontale e lo scanner dell’iride. Nella pratica, quelle che finora erano due possibilità di sblocco separate (con il volto o iride), ora si uniscono per rendere più difficile la violazione del sistema, sfruttando gli stessi elementi presenti ad oggi.