Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, fotocamere al top | Prezzo, data di uscita e caratteristiche – Tra poco meno di un mese verrà svelato il Galaxy S9, l’ultimo portabandiera di Samsung e uno dei capofila di Android, e, come da tradizione, le voci di corridoio si susseguono da mesi senza soluzione di continuità. Sappiamo per certo che il lancio avverrà in concomitanza con il Mobile World Congress, la fiera della telefonia che partirà il 26 febbraio a Barcellona. Sappiamo anche che S9, come il fratello S9+ (Plus), non saranno tanto diversi dai modelli attuali ma saranno potenziati per adeguarli a richieste hardware e software sempre più insistenti. Come i modelli precedenti saremo di fronte a due tagli: l’S9 punta a un display da 5,77 pollici mentre il maggiorato S9+ porterà il polliciaggio a quota 6,22. Come gli attuali S8, entrambi i display dovrebbero essere dei SuperAmoled con risoluzione QuadHD+(2960×1440 pixel) e la costruzione sarà senza cornici (o Infinity, come la chiamano in Samsung) con tutta la superficie a disposizione dei contenuti. In base alle indiscrezioni circolate finora, il Galaxy S9 avrà una fotocamera, mentre l’S9 Plus monterà due sensori. Voci sempre più insistenti parlano di un obiettivo con diaframma regolabile, una manna dal cielo per gli amanti dello scatto mobile. L’apertura varierà da un minimo di f/2.4 a un massimo di f/1.5 offrendo quindi tre stop tra cui scegliere. È quest’ultimo però il dato su cui soffermarsi: se fosse confermato, i due S9 presenterebbero la massima apertura mai vista su un dispositivo mobile, permettendo di scattare foto nitide anche con scarsa luminosità. Sarà da vedere come questa soluzione inciderà sui risultati ma tutto fa sperare per il meglio. Samsung ha dimostrato di conoscere bene il mondo dello scatto mobile ed è lecito quindi aspettarsi risultati destinati a fare rumore. In più si prevede che l’S9 offrirà un solo modulo fotocamera mentre l’S9+ ne avrà due, come il Note 8. Il sensore principale comunque sarà da 12 Mpixel.