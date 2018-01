Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la fotocamera “reinventata”. Prezzo, data uscita e scheda tecnica – Tutti i rumorr dei mesi scorsi si sono confermati veritieri: il 25 febbraio, quando—ad un giorno dall’apertura ufficiale del Mobile World Congress—assisteremo al keynote dedicato al nuovo smart device. Samsung svelerà il Galaxy S9, il suo nuovo smartphone top di gamma, alla fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Lo ha confermato l’azienda sudcoreana, che ha distribuito un invito per l’evento in cui lascia intendere che il pezzo forte del nuovo dispositivo sarà la fotocamera “reinventata”. “Se una foto vale mille parole, l’ultimo membro della famiglia Galaxy ha molto da dire”, scrive Samsung. La nuova generazione di Galaxy, evidenzia, “reinventa la fotocamera e ridefinisce i modo in cui condividi i tuoi momenti”. In base alle indiscrezioni circolate finora, il Galaxy S9 avrà una fotocamera, mentre l’S9 Plus monterà due sensori. Caratteristica predominante sarà la possibilità di variare manualmente l’apertura del diaframma, da f/1.5 a f/2.4, per scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Sempre secondo le indiscrezioni l’S9 (da 5,77 pollici) e l’S9+ (da 6,22 pollici) avranno uno schermo SuperAmoled senza cornici, 4 e 6 GB di Ram e 256 o 512 GB di memoria. Sui dispositivi sarà probabile la presenza di un lettore di impronte digitali integrato nel display, grazie a una tecnologia molto recente e finora vista solo su uno smartphone della cinese Vivo. Sui Galaxy è poi ipotizzata la presenza del riconoscimento facciale, già presente sull’iPhone X di Apple.