Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, i migliori schermi di sempre | Caratteristiche ufficiali, data uscita e prezzo

GALAXY S9 E S9 PLUS, LE CARATTERISTICHE

Nessuna grande novità, ricordiamo, per quanto concerne il design. In compenso i Galaxy S9 ed S9 Plus saranno i primi dispositivi Androdi con le animoji, le animazioni facciali (anticipata Huawei). Queste le caratteristiche: il Galaxy S9 avrà un display Super Amoled da 5.8 pollici con risoluzione QHD+. Per quanto riguarda il processore, in Europa (e quindi in Italia) troveremo l’Exynos 9810 octa-core. Mali G-72 la scheda grafica. La fotocamera posteriore avrà un sensore da 12 megapixel con apertura variabile, mentre quella anteriore sarà da 8 megapixel. Batteria da 3.000 mAh, 4 GB di RAM e sistema operativo Android 8.0 Oreo (con opzione per l’aggiornamento ad 8.1). Quattro le colorazioni, tre i tagli di memoria: da 65, 128 e 256 GB. Lo smartphone sarà in vendita a partire dal 16 marzo 2018 al prezzo di 899 euro.

Il Galaxy S9 Plus, invece, sarà dotato di display da 6.2 pollici, anche in questo caso Super AMOLED con risoluzione QHD+. Le differenze con il suo fratello minore stanno nella fotocamera (in questo caso doppio sensore, con il secondo che sarà dotato di zoom ottico), nella batteria (3.500 mAh) e nella RAM (6 GB). Cambia, ovviamente, anche il prezzo: per acquistare la versione Plus del top di gamma di casa Samsung saranno necessari 999 euro.