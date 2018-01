Il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus avranno un nuovo sistema di sblocco rivoluzionario in risposta al Face Id di iPhone.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, Intelligent scan per lo sblocco. Prezzo, data uscita, caratteristiche

Samsung Galaxy S9 e S9+ che stanno per uscire, integreranno un nuovo sistema di riconoscimento facciale che combinerà la scansione dell’iride con la mappatura del viso dell’utente registrato. Un sistema assolutamente rivoluzionario che garantirà una maggiore sicurezza in fatto di sblocco dei device. Una risposta decisa al nuovo Face ID di Apple.

L’Intelligent Scan, questo è il nome del nuovo strumento per il riconoscimento facciale, sembra coniugare alla perfezione la scansione dell’iride con quella del volto. Dalla descrizione che si trova nel codice dell’app Settings, questo nuovo Intelligent Scan combinerà i due sistemi di sblocco già introdotti e apprezzati nei precedenti smartphone Samsung garantendo maggiore sicurezza all’utente e anche l’adattabilità alle esigenze dello stesso.

Il nuovo sistema viene svelato da Samsung in un video tutorial che illustra come funzionerà nelle ore “diurne” mentre la sera in presenza di minore illuminazione verrà utilizzata solo la scansione dell’iride. Sarà lo stesso smartphone in completa autonomia a scegliere il sistema di sblocco in base alle condizioni ambientali. Sull’efficacia chiaramente si dovrà aspettare la presentazione dei nuovi top di gamma dell’azienda che avverrà il 25 febbraio al MWC 2018 di Barcellona.

Esteticamente i due nuovi gioielli di casa Samsung non si differenzieranno granchè rispetto agli attuali Galaxy S8 e S8+ anche se presenteranno alcune modifiche come il riposizionamento delle fotocamere e dei sensori di impronte digitali al posteriore. Nella pagina successiva potrete leggere il prezzo d’uscita. [….]