Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, quale sistema operativo sarà installato ? Data di uscita, prezzo e caratteristiche dei nuovi smartphone

Samsung Galaxy S9/S9 Plus, nuove indiscrezioni sulla CPU: Android Nougat o Oreo 8.0?

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, quale sarà il sistema operativo? Data di uscita, prezzo e caratteristiche dei nuovi smartphone

Manca sempre meno all’uscita di Galaxy S9 ed S9 Plus, i due nuovi smartphone Samsung pronti a “duellare” con iPhone X, l’ultima creatura di Apple. L’attesissima data di presentazione dei prodotti di ultima generazione del marchio asiatico è già fissata per il 25 febbraio (ore 18) a Barcellona, nella splendida cornice di quel World Congress Centre di cui proprio i Galaxy S9 ed S9 Plus saranno i protagonisti. Ma i dettagli dei due smartphone non sono ancora tutti noti e il rumor delle ultime ore riguarda il loro sistema operativo.

L’unica certezza è che, ovviamente, sarà Android. Ma quale di preciso? Se nelle ultime settimane era molto più probabile che si trattasse di Android Nougat, nuove indiscrezioni vedrebbero Samsung preferire il nuovissimo Oreo 8.0, finora mai posto in commercio sui propri dispositivi e che potrebbe rappresentare la più grande sorpresa degli S9. Non è però affatto confermato: d’altro canto infatti si potrebbe optare per una soluzione più sicura, invece di osare troppo in una situazione che potrebbe vedere gli S9 superare iPhone X negli incassi. A decidere, forse anche a pochi giorni dal lancio, saranno gli esperti Samsung. Nella pagina successiva data di uscita, prezzo e caratteristiche di Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus. […]