Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors, scheda tecnica e data uscita: il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre

Le ultime indiscrezioni e i rumors su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus che verranno presentati ufficialmente il 25 febbraio.

Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors, scheda tecnica e data di uscita: il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre

Samsung S9 e S9 Plus sono ormai vicinissimi al lancio sul mercato. Secondo gli ultimi rumors, il modello Plus dovrebbe discostarsi parecchio da quello base, soprattutto per quanto concerne le performance della fotocamera posteriore. Al di là dei 6 gb di Ram (2 in più del Galaxy S9 base), il modello S9+, si potrà fregiare di una dual-camera, mentre l’S9 avrà il consueto singolo sensore. Inoltre il rapporto focale di S9 Plus arriverà fino a f/1.4, ciò vuol dire che monterà il sensore più luminoso che Samsung abbia mai impiegato in uno smartphone di propria produzione.

S9 si limiterà invece ad un f/1.5, ma con la caratteristica di avere una apertura variabile, come sul flip-phone W2018, come già si sa da tempo. Ciò vuol dire che il comparto fotografico sarà davvero il fiore all’occhiello dei nuovi modelli Samsung che si preparano ad invadere il mercato per deliziare i palati dei fan. Le indiscrezioni dell’ultim’ora parlano anche della presenza di speaker stereo mentre la memoria interna sarà sempre di 64 GB, come già annunciato da tempo. Ovviamente molte di queste indiscrezioni andranno poi confrontate con la realtà e non si escludono colpi di scena che inevitabilmente potremo conoscere solo il 25 febbraio quando verrà tolto il velo sui nuovi Samsung S9 e S9 Plus pochi giorni prima del Mobile World Congress di Barcellona. Nella pagina successiva le indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche e sul prezzo di listino. [….]