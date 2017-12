Samsung Galaxy S9 e S9+, uscita anticipata? Data presentazione e prezzo

Samsung Galaxy S9 e S9+, arriva la certificazione FCC. La prima apparizione al pubblico a febbraio

Samsung Galaxy S9, uscita anticipata? Data presentazione – Il Samsung Galaxy S9 brucia le tappe. Il nuovo smartphone della casa coreana sarà sugli scaffali entro la primavera 2019, ma secondo nuove indiscrezioni la sua uscita potrebbe essere anticipata di qualche settimana.

I Samsung Galaxy S9 ed S9+ sono infatti già stati certificati il 27 dicembre scorso dalla FCC e dunque potrebbero finire sul mercato già a marzo 2018, tra circa tre mesi. Ed si attende ora solo l’ufficialità per la data di presentazione dei Galaxy S9: 25 febbraio 2018. Buone notizie per i tanti utenti Samsung che attendono il nuovo smartphone. La certificazione della FCC ha permesso di scoprire i codici dei due dispositivi: SM-G960F per il Galaxy S9 e SM-G965F per il Galaxy S9+. Non è prevista una versione Mini del Samsung Galaxy S9. A pagina successiva info su caratteristiche e prezzo.[…]