Samsung Galaxy S9,S9 Plus e S9 Mini, prime indiscrezioni sulla scheda tecnica del fratello maggiore e nuove foto per il “minore”

Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S9 Mini: diffuse nuove foto. Info data uscita e prezzo – Il Samsung Galaxy S9 è lo smartphone più atteso per il 2018. Ecco che Forbes, dichiarandone l’esclusiva, ha pubblicato due nuove immagini ritraenti proprio il nuovo Samsung Galaxy S9, nella sua versione “basica” a fronte di indiscrezioni che parlano con sempre più certezza della presenza anche di una versione “plus” capace di potenziare alcune specifiche tecniche, batteria e fotocamera in primis. In questo caso l’immagine ritraente il nuovo top di gamma di Samsung deriva da un render creato dalla Ghostek, famosa azienda produttrice di cover e accessori per smartphone. Samsung Galaxy S9 dovrebbe supportare una batteria molto più capiente di quella di Samsung Galaxy S8, secondo le ultime indiscrezioni.

A pochi giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy Note 8, corre voce di una nuova tecnologia PCB per la scheda madre dello smartphone che consentirà ai produttori di aggiungere livelli addizionali di componenti senza aumentare lo spessore finale. Lo spazio recuperato dovrebbe essere investito proprio nella batteria per una autonomia superiore, forse nell’ordine dei 4000mAh. Il nuovo Samsung Galaxy sarà disponibile nella versione anche Mini oltre alla Plus. La versione Mini, rispetto agli altri due, avrà un display da 5,5 pollici (sempre Super Amoled con Gorilla Glass) e una risoluzione 1080×2160 pixel e 439 ppi. Non male per essere un Mini. Le immagini, di fianco, mostrano come i materiali risulteranno vetro e alluminio in un’unione capace di rendere il device ancora una volta “premium”. Al fianco di questo Galaxy S9 chiaramente si posizionerà una versione maggiorata, ossia il Galaxy S9+, che vedrà la presenza al posteriore di un doppio sensore fotografico posto in verticale con l’aggiunta, anche in questo caso, del sensore di impronte digitali. Batteria da 3.600 mAh contro i 3.200 mAh presenti nel Galaxy S9 e chiaramente una dimensione maggiore del display.