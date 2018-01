Samsung Galaxy S9, svelati i dettagli sulle cornici / Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors

Samsung Galaxy S9, altre indiscrezioni sul nuovo smartphone: le cornici del display saranno più piccole

Samsung Galaxy S9, svelati dettagli sulle cornici / Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors

Sempre più vicina l’uscita di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, i nuovi smartphone della casa coreana che faranno concorrenza ad iPhone X, il nuovo prodotto di punta di Apple. E nell’attesa continuano ad uscire indiscrezioni e foto esclusive sulle componenti di questi prodotti. E il sito @OnLeaks ha reso noti alcuni dettagli sulle cornici.

I Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus riprenderanno molto il design del precedente Galaxy S8, in particolare sulla parte frontale. Ma, stando al portale di tecnologia, le cornici attorno al display dovrebbero essere ridotte di qualche millimetro, in particolare nella parte inferiore. Niente di particolare però perchè, come detto, gli S9 e l’S8 saranno parecchio simili tra loro.

Dal punto di vista estetico, i rumors diffusi recentemente in rete riguardano la presenza di una vasta gamma di colori, con la novità assoluta del viola mai proposto in precedenza. Per il resto si prevede la consueta presenza della colorazione Nera e di quella Gold, quest’ultima sempre più diffusa da qualche anno a questa parte, oltre che ad una possibile nuova tonalità di Blue, una fusione tra i precedenti Coral Blue e Deep Blue. Confermata, infine, la gradazione Artic Silver ad effetto specchio. Nella pagina successiva dettagli su data di uscita e prezzo dei Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus.