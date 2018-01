Scopriamo insieme i nuovi dettagli su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus che arriveranno sul mercato in primavera.

Samsung Galaxy S9, svelati i dettagli sul processore Exynos 9810. Data di uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors

Giovedì 4 gennaio è stato tolto il velo sul nuovo processore Exynos 9810 di Samsung Galaxy S9. Scopriamo insieme alcune caratteristiche tecniche del nuovo processore che verrà montato non solo sull’S9 ma anche sul Galaxy S9+ che uscirà in primavera. Va innanzitutto detto che il nuovo processore avrà una memoria cache decisamente migliore rispetto ai predecessori, mentre il chip è stato realizzato utilizzando un processo produttivo FinFet a 10Nm di seconda generazione. I quattro Core possono raggiungere una frequenza di clock di 2,9 Ghz. Rispetto ai precedenti Chip, le prestazioni sono decisamente migliori, addirittura raddoppiate in modalità single Core e superiori del 40% in multi core.

Exynos 9810 è in grado di identificare persone o oggetti nelle fotografie o effettuare scansioni del viso in 3D. Per quanto concerne le prestazioni multimediali, il multiformat Codec è in grado di supportare le registrazioni video a 120fps in formato Uhd. Samsung ha diffuso un comunicato relativo proprio al processore Exynos 9810 nel quale ha confermato l’avvio della produzione dei chip su larga scala e ciò a testimonianza della sua implementazione. Nella pagina seguente potrete leggere le indiscrezioni sui prezzi e sulla data di uscita dei nuovi modelli Galaxy S9 e S9+. […]