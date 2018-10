Sky Tv premia i suoi abbonati con un omaggio. La promozione è riservata a chi ha acquistato un ticket DAZN. Ecco i dettagli sul regalo dell’emittente

Sky-DAZN, in arrivo un inatteso regalo per gli appassionati di calcio e sport: ecco tutti i dettagli

La stagione di Serie A 2018-19 ha segnato una nuova era nel mercato delle pay tv e del calcio in streaming. L’esordio di DAZN, la prima piattaforma online per seguire gli eventi di calcio e di sport ha portato una serie di squilibri e rotto il duopolio storico Sky – Mediaset Premium.

Ora, Sky Tv sembra avere tutte le intenzioni di ripagare i propri utenti che, nonostante l’avvento del nuovo competitor, hanno scelto di abbonarsi alla piattaforma britannica. A breve, infatti, alcuni abbonati riceveranno una comunicazione assai gradita.

In arrivo un regalo per gli utenti Sky, in particolare, per quelli che hanno acquistato un ticket DAZN, necessario agli abbonati che vogliono fruire anche dei contenuti della piattaforma on demand: un mese di contenuti offerti in omaggio, senza alcuna spesa di attivazione o di abbonamento.

L’omaggio sarà indirizzato a chiunque abbia acquistato il ticket, sia per chi ha comprato quello di un solo mese e sia per quelli che hanno optato per le soluzioni da 3 e da 9 mesi. A breve, tutti i profili rispondenti riceveranno la comunicazione in merito, ove saranno presenti le indicazioni su come attivare il mese gratis. […]