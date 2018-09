Sky lancia la CAM per abbonarsi al digitale terrestre: info e costi

Sky lancia I CAM, per abbonarsi al digitale terrestre. Informazioni e costi

E’ in arrivo nei negozi e online la nuova CAM dedicata a chi vuole abbonarsi ai servizi di Sky sul digitale terrestre. Il nome è I CAM, il costo 79,90 euro compresa la tessera. Al momento non ci sono offerte di visione abbinate. Sky ha proposto i suoi abbonamenti sul digitale terrestre solo a chi già possedeva una cam per l’abbonamento Mediase Premium. La nuova cam, invece, permette la visione anche a chi non ha un abbonamento a Mediaset Premium.

L’offerta di abbonamento Sky sul digitale terrestre, potrebbe essere vantaggiosa, per chi non vuole montare la parabola, basta infatti inserire la cam in un televisore per la visione. Fino al 16 settembre l’abbonamento completo con i canali di Sky TV, Calcio e Sport è in promozione a 34,90 euro al mese per 12 mesi anzichè 44,90 euro. C’è anche un costo di attivazione una tantum di 29 euro.