SKY, offerta da urlo contro DAZN e Mediaset Premium: ecco lo sport gratis | Costi e dettagli

Sky ha deciso di sbaragliare la concorrenza di DAZN e Mediaset Premium con un’offerta davvero imperdibile. La nota piattaforma satellitare, infatti, ha deciso di offrire gratuitamente ‘Sky Sport’ a tutti coloro che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento fino al 20 settembre 2018.

Ad oggi, i prezzi offerti nel listino di Sky erano sicuramente tra i meno economici del settore. Fino alla nuova promozione, infatti, la piattaforma satellitare offriva a coloro che avevano intenzione di sottoscrivere un abbonamento due pacchetti:

Il primo al prezzo di 29,90 euro, con incluso TV + Famiglia e un pacchetto a scelta tra Cinema o Sport

con incluso TV + Famiglia e un pacchetto a scelta tra Cinema o Sport Il secondo a 34,90 euro al mese, con incluso TV + Famiglia + Calcio

Si trattava, dunque, di offerte che – soggette ad un innalzamento del canone nel corso degli anni – finivano per diventare insostenibili per le molte famiglie italiane. Per questo motivo, dunque, l’azienda ha deciso di attuare una campagna promozionale rivolta alla propria community di utenti con contratto di abbonamento attivo. All’interno dell’Area fai da te, sul sito ufficiale di Sky – è infatti possibile richiedere l’attivazione gratuita del pacchetto Sky Sport fino al 30 settembre.

