La fine di un’era: la Fox cede il 39% delle proprie quote a Comcast, il ‘Tycoon’ abbandona la pay tv. Anche Elliott nell’affare

Sky passa a Comcast, Murdoch cede le quote agli americani: cosa succede ora?

Si chiude un’era: Sky Tv la televisione satellitare britannica presente in tutta Europa – e in Italia – non ha più Rupert Murdoch tra i suoi proprietari. Il gruppo 21st Century Fox ha ceduto il proprio pacchetto di azioni, pari al 39%, ai rivali di Comcast.

Fox è in procinto di concludere un’altra operazione destinata a ridisegnare le mappe del mercato dell’intrattenimento, dato che a breve sarà definita la fusione con The Walt Disney Company. La Fox, che da sempre fa riferimento alla famiglia Australiana dei Murdoch, ha ceduto il proprio pacchetto azionario al costo di 17,28 sterline ad azione, per un totale di 11,9 miliardi di sterline incassate. Comcast l’ha spuntata su una nutrita concorrenza acquistando le azioni al prezzo d’asta. L’operazione è stata avallata dal gruppo Disney, che ha recentemente definito l’acquisizione di Fox – compresa Sky Tv – per una cifra di 71 miliardi di dollari e l’incasso appena maturato sarà utilizzato per accorciare l’esposizione debitoria del gruppo.

Comcast ha effettuato la scalata a Sky investendo nell’affare, in tutto, circa 30 miliardi di sterline: anche il fondo americano Elliott, proprietario unico del Milan e società che controlla TIM, ha ceduto le proprie azioni, pari al 4,3% del pacchetto, per un valore finanziario di 1,3 miliardi di sterline, rendendo Comcast unico proprietario del colosso della Pay Tv. Come cambierà ora il mercato dell’entertainment in Italia? […]